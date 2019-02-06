شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يوزع مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال مبادرة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حمايه المستهلك، تنظيم النسخه السادسة من مبادرة اليوم المفتوح بالصالة المغطاة بمحافظة أسيوط يوم الإثنين المقبل لحل شكاوى المستهلكين بمشاركة كافة الكيانات والجهات والشركات المعنية، حيث تتلقى الشكاوى فى مجال السلع والخدمات والأجهزة الكهربائية والسيارات والاتصالات والمياه والكهرباء والغاز ومشكلات بطاقات التموين وكل ما يتعلق بالمنظومه الاستهلاكية ويتم العمل على حل الشكاوى فوراً.

وأطلق الجهاز خدمه واتس اب 01030000602 "قافله المحافظات " لتلقى شكاوى المواطنين بمحافظة أسيوط اعتباراً من اليوم وحتى انتهاء المبادرة يوم الإثنبن المقبل.

وقال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس الجهاز فى تصريحات اليوم إنه تفعيلاً للمسئولية المجتمعية وتفاعلاً مع المبادرة الوطنية لرئيس الجمهوريه "حياه كريمة" فان الجهات المشاركة من الشركات فى مبادرة " اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين" ،قد بادروا بالاعلان عن تقديم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية على هامش إطلاق المبادرة وذلك من خلال التنسيق مع جهاز حمايه المستهلك وبالتعاون مع محافظة أسيوط والتضامن الاجتماعى.

وأكد اللواء دكتور راضي عبد المعطى أن جهاز حماية المستهلك هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل مايخل بحقوقهم الأستهلاكية وانه يعمل بالتنسيق التام مع كافه الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابيه المختصه لافتا الى انه سيتم اقامه ندوة توعويه كبرى بقاعه المؤتمرات بجامعه أسيوط بعنوان " دور الدوله فى حمايه المستهلك " بمشاركة رموز المجتمع المدنى وممثلى كافة الفئات وطلاب وأعضاء هيئه التدريس بجامعه أسيوط .

وأوضح أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، او عبر رقم الواتس اب 01030000602 لتلقي شكاوي المستهلكين بالمحافظات ، أو رقم الواتس آب( المواطن رقيب) 01281661880 و ايضاً من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبرالتطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية ، أو من خلال قافله الجهاز التى تجوب كل المحافظات لحل الشكاوى ميدانياً.