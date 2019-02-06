شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستقبل سفير قبرص بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية تعزيز التعاون بين مصر وقبرص خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية، جاء ذلك خلال استقباله أمس الثلاثاء خاريس موريتسيس سفير قبرص بالقاهرة، بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تفعيل أوجه التعاون العلمى بين مصر وقبرص من خلال التوسع فى التبادل الطلابى، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والقبرصية، وإجراء مشروعات بحثية مشتركة فى المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم منح دراسية متبادلة بين البلدين.

وأكد الوزير الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجانب القبرصي، مشيرًا إلي القمة الثلاثية التى جمعت بين مصر وقبرص واليونان فى أكتوبر الماضى، والتى تعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع البلدين، وإقامة عدد من المشروعات المشتركة بما يخدم الصالح العام للدول الثلاث.

من جانبه، أكد السفير القبرصى بالقاهرة على عمق العلاقات التى تربط بين البلدين، والتى شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى حرص بلاده على مواصلة ترسيخ أطر التعاون القائمة بين مصر وقبرص، وتعزيزها لتشمل المزيد من المجالات، وخاصة التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والقبرصية.

وفى ختام اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل مشروع مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

جدير بالذكر أن هناك تعاون ثلاثى بين مصر وقبرص واليونان أُطلق بالقاهرة فى نوفمبر 2014، لتعزيز التنسيق المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، بما يساعد على دعم النهج القائم لتعزيز التقارب بين شعوب مصر وقبرص واليونان.