تعرف على استعدادات وزارة الرى لمواجهة السيول × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، استعدادها لاستقبال الأمطار والسيول المتوقع سقوطها على محافظات الجمهورية خلال فترة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، حيث تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال هيئات ومصالح الوزارة المختلفة للتعامل مع الموقف عن طريق عدد من الإجراءات المتبعة. وفى التقرير التالى نرصد الإجراءات التى وضعتها وزارة الرى للتعامل مع السيول والأمطار: 1- رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة محافظات الجمهورية. 2- تشكيل غرفة عمليات على "الواتس آب" تضم كافة الوزارات والأجهزة التنفيذية بالمحافظات. 3- تطهير المخرات والتأكد من سلامة الكبارى والبرابخ والجسور بالتعاون مع الأجهزة المعنية. 4- التنسيق مع المحافظات والمحليات لتحديد بيان بأسماء القرى والتجمعات السكنية التى من الممكن أن تواجه أى سيول وأخذ الاحتياطات اللازمة. 5- تخفيض تصرفات النيل وحفظ مناسيب المياه أمام القناطر الرئيسية وقناطر الوجه البحرى على أقل المناسيب الممكنة خلال فترة السيول حتى يمكن استيعاب أى مياه زائدة وتجميع مياه السيول للاستفادة بها فى أغراض الزراعة. 6- تركيب أكثر من 25 وحدة طوارئ، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطات الحرجة خاصة محطات الصرف. 7- مراقبة مناسيب المياه بمحطات الصرف على مدار الساعة. 8- تجهيز ونقل معدات طوارئ الصرف إلى موقع النقاط الساخنة لسرعة التحرك فى أقل مدة زمنية ممكنة. 9- مراقبة السواحل المصرية وتقديم تقرير عن حالتها والمناطق التى تحتاج إلى تدعيم. 10- إلغاء إجازات المهندسين.

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