موسكو تعلن نجاح إطلاق تجريبى قتالى لصاروخ "يارس" الباليستى العابر للقارات

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد أن موسكو سترد بالمثل على أي خطوات أمريكية بشأن معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدي، وستنسحب من المعاهدة بعد 6 أشهر .

وقال لافروف، في تصريح نقلته قناة روسيا اليوم "إن روسيا ستنسحب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بعد 6 أشهر، ردا على انسحاب الولايات المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي "أن موسكو قالت كل ما لديها بشأن معاهدة الصواريخ النووية، بما في ذلك أسباب الإجراءات المماثلة بشأن تعليق الولايات المتحدة لاشتراكها في المعاهدة.. لافتا إلى أن بلاده دعت مرارا وتكرارا إلى بدء الحديث وعدم التأجيل، وخاصة المسائل المتعلقة بإمكانية تمديد معاهدة الأسلحة الاستراتيجية، التي تنتهي في عام 2021".