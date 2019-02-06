شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.2%.

ولفت محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية بلغ 51 ألفا و912 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 51 ألفا و722 طالبا وطالبة، ونجح 38 ألفا و802 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن 182 طالبا وطالبة حصلوا على نسبة نجاح 100%.

أما عن التعليم المهني لفت محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية بالتعليم المهني بلغ 396 طالبا وطالبة، حضر منهم 355 وبلغ عدد الناجحين 278 بنسبة نجاح 78%.

وعن مدارس التربية الخاصة، أشار محافظ الفيوم، إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 34 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 80%.

وفي الشهادة الإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 10 طلاب، نجح منهم 8 بنسبة نجاح 80%.