شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: غدا فتح باب التسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمناقشة آليات تنفيذ مسابقة التعاقدات المؤقتة لتعيين معلمين بشكل مؤقت لسد العجز فى التخصصات المختلفة بالمدارس الحكومية.

وأكد الدكتور محمد عمر، اهتمام الوزارة فى إحداث التغيير لإصلاح المنظومة التعليمية، وتعديل اللوائح ووضع نظام ثابت لمعالجة المشكلات المترسخة بها.

وأشار الدكتور محمد عمر إلى ضرورة الانتهاء من حصر المعلمين المنتدبين من إداراتهم إلى الإدارات الأخرى بمحافظاتهم، وخاصة فى المحافظات البعيدة والمناطق النائية، وذلك لصرف بدلات مالية، موجها بتشكيل لجان بجميع المديريات لتنفيذ قرار ضم المدة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تنفيذ المسابقة بعد التحقق من حصر العجز فى المدارس والتخصصات المطلوبة بها والتى سيتم الإعلان عنها يوم 7/2/2019 لإتاحة تسجيل الاشتراك بالمسابقة.

وشدد عمر على توفير المعلمين المتخصصين، وعدم ترك حصة بدون تدريس فيها حتى فى أقصى وأبعد قرية على حدود مصر، لضمان التعليم الجيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين على التزام المديريات بمعايير الاختيار، والشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغلها والتى سيتم الإعلان عنها على موقع الوزارة والمديريات مع التخصصات المطلوبة فى كل إدارة تعليمية، ليتاح ملئ استمارة التسجيل إلكترونيا، وتقديمها للجنة التقديم والفحص بالإدارة التعليمية، والتى بدورها تقوم بإرسالها للمديرية التعليمية لإجراء اختبارات إلكترونية للمؤهلين لذلك، ثم يتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار الأكفاء.

وأوضح الدكتور محمد عمر، أن المعلمين الذين سيتم اختيارهم يتم تدريبهم لمدة أسبوع قبل استلامهم العمل بالمدارس، مشددا على توحيد كل الإجراءات، وتسريع إجراءات الفحص والاختبارات والمقابلات قبل نهاية شهر فبراير الحالى لاستلام العمل فى أسرع وقت.