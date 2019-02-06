شكرا لقرائتكم خبر عن صرف صحى القاهرة تدفع بـ85 شفاط ومعدة لسحب مياه الأمطار من شوارع العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه تم توزيع المعدات والشفاطات بمختلف شوارع القاهرة، منذ مساء أمس، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أى تجمعات مياه حتى الآن.

وأضاف المهندس عادل حسن، أنه تم توزيع نحو 85 معدة ما بين شفاط وشفاط نافورى وعدد 5 بدالات، وخاصة فى مطالع ومنازل الكبارى بمحافظة القاهرة، لافتا إلى أن كافة القيادات بالشركة متواجدة منذ الساعة السادسة صباح اليوم بمختلف الشوارع، فضلا عن أن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى وحلها ومتابعتها فى أى وقت.

وأوضح رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن هناك تنسيقا بين الشركة وغرف طوارىء المحافظة والمرور، وذلك لسرعة توجيه المعدات فى أى مكان يتم رصد تجمعات مياه به، مشيرا إلى أن الخط الساخن 175 يعمل على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى خاصة بتجمعات مياه أو خلافة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أن البلاد تشهد حاليا انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 10 و 11 درجة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أنه بداية من اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية على القاهرة والوجه البحرى اليوم الأربعاء، وتخف حدتها بداية من غد الخميس لتكون متوسطة الشدة على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب البلاد.