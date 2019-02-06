شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" ووزير الكهرباء يبحثان مع "KSB" الألمانية التعاون فى مشروعات تشغيل آبار المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و اللواء/ مصطفى أمين، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممثلى وزارة الرى ووفد شركة "KSB" الألمانية ، بهدف بحث سبل التعاون المشترك في مجال تنفيذ مشروعات تشغيل آبار المياه بإستخدام طلمبات تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

تم خلال اللقاء مناقشة الخطوات التنفيذية المقترحة التي تعزز من إمكانية عقد شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "KSB" الألمانية بهدف نقل تكنولوجيا تصنيع الطلمبات التى تعمل بالطاقة الشمسية لتلبية مطالب مختلف الجهات المعنية وتم بحث إمكانية تعميق التصنيع المحلي لكافة مكونات المنظومة من خلال شركات الإنتاج الحربي ، حيث تمتلك الشركات التابعة للإنتاج الحربي مقومات إقامة صناعة متكاملة وناجحة من خلال الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والعمالة المدربة المتوفرة بها.

وتم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربى مؤمنة بأهمية تبني سياسة الإنفتاح على التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة والإستفادة من الخبرات العالمية فى المجالات المختلفة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر - 2030.

من جانبه رحب الدكتور محمد شاكر – وزير الكهرباء بالتعاون مع الشركة الألمانية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة ، موضحاً أن الطلمبات التى تدار عن طريق الطاقة الشمسية تتميز بطول فترة تشغيلها كما أنها ستكون بديل جيد لتخفيف الحمل على الشبكة الكهربائية العامه واستغلالها في الأماكن المنعزلة وهو ما سيساهم في حدوث المزيد من الإنتفاع بالكهرباء الناتجة عن ربطها بالشبكة الكهربائية العامة فى الاغراض المنزلية والتجارية، كما يساهم في رفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفاقد منها ويحقق المنفعة العامة، كما يساهم في توفير المياه لري الأراضي الزراعية وتوصيل مياه الشرب للقري النائية وغيرها من الاستخدامات، معرباً عن ثقته في إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي خاصةً في ظل وجود العديد من موضوعات التعاون السابقة والحالية بين الوزارتين في مختلف المجالات.

كما أشار اللواء مصطفى أمين – مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أهمية تشغيل آبار المياه المستخدمة لإستصلاح الأراضى الزراعية الجديدة بإستخدام منظومة الطاقة الشمسية للحصول على إنتاجية أفضل بوسائل أقل ثمنا كما أن منظومة الطاقة الشمسية صديقة للبيئة ، فضلا عن إستخدامها فى ضخ المياه وغيرها من المجالات الأخرى.

وأفاد ممثل شركة KSB /Michael Schenker بمصر أن الشركة تعد من كبريات الشركات العاملة في مجال تصنيع مضخات المياه على مستوى العالم كما تعد مورد رئيسي للصمامات والأنظمة ذات الصلة التي تُستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات بدءً من خدمات نقل المياه وحتى معالجة مياه الصرف الصحي وإقامة محطات توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن تصنيع الطلمبات التي تعمل بالطاقة الشمسية يتطلب تكنولوجيا حديثة وتجهيزات عالية المستوى، وأشار إلى الزيارة التي قام بها وفد الشركة الألمانية في وقت سابق إلى شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) وشركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي) التابعتين لوزارة الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية للشركتين على الطبيعة من ماكينات التحكم الرقمي وماكينات تقليدية تناسب تشغيل بعض مكونات الطلمبات، مشيداً بالإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي.