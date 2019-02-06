أمطار رعدية وبرودة.. موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات- تغطية خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشهد القاهرة، وعدة محافظات منذ مساء أمس الثلاثاء، موجة أمطار وتقلبات جوية جديدة، عقب الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد بداية الأسبوع الجاري على مختلف الأنحاء.

وقال إبراهيم عطا، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار مستمرة على الأقل 3 أيام أخرى.

وأضاف عطا، لمصراوي، أن الأمطار تزيد في بعض المناطق، تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد؛ ليسود طقس معتدل شمالًا، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

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