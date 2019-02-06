- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 30 الصادر بتاريخ 6 فبراير 2019، قرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رقم 9598 لسنة 2018، بشأن إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 333 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة "109 م2 في 70 م2" الكائنة بشارع المستشفى اليوناني لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب نموذجي لخدمة شباب حي باب الشعرية.
ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها، اليوم الأربعاء، على التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء تخصيص أرض لمركز شباب بباب الشعرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.