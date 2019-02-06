محافظ القاهرة يعلن "سور مجرى العيون" منطقة إعادة تخطيط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 30 الصادر بتاريخ 6 فبراير 2019، قرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رقم 9500 لسنة 2018، في شأن إعلان منطقة المدابغ "سور مجرى العيون" منطقة إعادة تخطيط.
ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها، اليوم الأربعاء، على التالي:
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