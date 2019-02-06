وزير التنمية المحلية يلتقي وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يضم كلًا من خالد حمزة، المدير المساعد بمكتب البنك بالقاهرة، وبافال لينيك، مساعد مدير إدارة التعاقدات والبنية التحتية بالبنك، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

واستعرض اللقاء الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ الاتفاقية التي وقعها وزير التنمية المحلية مع مسئولي البنك منذ أيام قليلة والتي شهدها رئيس مجلس الوزراء وحضرتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وذلك فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر وذلك بقيمة 79 مليون يورو.

وأكد اللواء شعراوي، أن المشروع سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية في المحافظات الثلاثة التي يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية الذي يسهم في تحسين البيئة الصحية المحيطة بالسكان في تلك المحافظات.

وأشار شعراوي، إلى أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن في الري والزراعة.

وأكد اللواء شعراوي، انفتاح الوزارة للتعاون مع كافة الشركاء والمنظمات الدولية لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بكافة المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

واستعرض الوزير آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والذي تنفذه الحكومة مع البنك الدولي، مؤكدًا أنه يهدف إلى خلق كوادر وقيادات محلية بالمحافظتين لديها خبرات كبيرة، مع وضع منظومة سيتم الاستفادة منها في عملية التخطيط المحلي في مشروعات المحافظات ونقل تلك التجربة إلى باقي المحافظات الأخرى.

وشدد وزير التنمية المحلية، على اهتمامه بأن يتم الاستفادة من مشروع مصرف كيتشنر في تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات الثلاث التي سيتم تنفيذ المشروع بها بالإضافة إلى بناء الكوادر بالوزارة والتي ستساعد في تنفيذ الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها في المحافظات سواء في هذا المشروع أو مشروعات أخرى في المستقبل.

وأشار الوزير، إلى اهتمامه بتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتحويله إلى أكاديمية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد شعراوي، أن الوزارة والحكومة لا تملكان رفاهية الوقت في عملية تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظات وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق قفزات كبيرة في تنفيذ كل البرامج والمشروعات الحالية مع الشركاء والمؤسسات والهيئات الدولية في مصر.

كما تناول اللقاء سبل دعم أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطبيق اللامركزية في ظل اهتمام الوزارة والحكومة بالتوسع في ذلك بالمحافظات خلال الفترة الحالية.

وأشار خالد حمزة، إلى اهتمام البنك بتخصيص مبلغ مالي في إطار المشروع لتدريب وتأهيل الكوارد الفنية العاملة بالمشروع، مضيفًا: "هناك وفد من البنك سيزور محافظة أسوان خلال الشهر القادم لمتابعة بعض المشروعات الجارية، كما سيفتتح البنك مكتبًا له خلال المرحلة الحالية بمحافظة الإسماعيلية".

وأكد أنه سيتم التنسيق مع الوزارة خلال الفترة المقبلة فيما يخص تنفيذ بعض المشروعات فى عدد من المحافظات.