الاثنين.. "حماية المستهلك": تلقي شكاوى ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ينظم جهاز حماية المستهلك بالصالة المغطاة في أسيوط، الاثنين المقبل، 11 فبراير، النسخة السادسة من مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين بمشاركة جميع الكيانات والجهات والشركات المعنية.

وأوضح الجهاز، في بيان، الأربعاء، أنه يتلقى الشكاوى في مجال السلع – والخدمات - والأجهزة الكهربائية – والسيارات – الاتصالات- والمياه – الكهرباء – الغاز – مشكلات بطاقات التموين وكل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية) ويتم العمل على حل الشكاوى فورًا.

وأطلق الجهاز خدمه واتس آب 01030000602 (قافلة المحافظات) لتلقي شكاوى المواطنين بمحافظة أسيوط اعتبارًا من اليوم وحتى انتهاء المبادرة.

وأضاف اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، رئيس الجهاز، أنه تفعيلاً للمسؤولية المجتمعية وتفاعلاً مع المبادرة الوطنيه لرئيس الجمهوريه "حياة كريمة"، بادرت الكيانات المشاركة بإعلان تقديم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية على هامش مبادرة "اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين"، من خلال التنسيق مع الجهاز وبالتعاون مع محافظة أسيوط والتضامن الاجتماعي.

وأوضح عبدالمعطي، أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية ويعمل بالتنسيق التام مع جميع الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة.

وأعلن رئيس الجهاز إقامة ندوة توعوية كبرى بقاعة المؤتمرات في جامعة أسيوط بعنوان "دور الدولة في حماية المستهلك" بمشاركة رموز المجتمع المدني وممثلي جميع الفئات وطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط .