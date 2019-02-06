"الإسكان" تحذر من شركات وأشخاص يبيعون أراضي بسفنكس الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حذر المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، من إعلان بعض الأفراد والشركات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبيع أراضٍ داخل مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لها.

وأوضح السباعي، في بيان، اليوم، أن الهيئة باعتبارها جهة الولاية تحذر المواطنين من الوقوع في شرك هذه الإعلانات، وتعرضهم للنصب في حالة التعامل على تلك الأراضي من خلال هؤلاء الأفراد أو الشركات المعلنة.

كما تهيب الهيئة بالمواطنين عدم التعامل على أراضي مدينة سفنكس الجديدة إلا من خلال جهاز تنمية المدينة المختص.

وشدد السباعي على أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأفراد والشركات المعلنة، باعتبارها جهة الولاية على أراضي المدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم ١١٣ لسنه ٢٠١٨ والمعدل بالقرار الجمهوري رقم ٦١ لسنه ٢٠١٩.