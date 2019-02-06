الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة البرودة والأمطار والسيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن رجب:

قال إبراهيم عطا، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار التي شهدتها القاهرة وعدة محافظات منذ مساء أمس، مستمرة على الأقل 3 أيام.

وأضاف عطا، لمصراوي، الأربعاء، أن الأمطار تزيد في بعض المناطق، تصل لحد السيول في سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد؛ ليسود طقس معتدل شمالا، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت الهيئة، أن السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على أقصى الغرب، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.