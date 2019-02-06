اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس.
ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة.
كما يناقش المجلس مبادرة "100مليون صحة " في مرحلتها الثانية وأعداد المواطنيين الذين جرى الكشف عليهم حتى الآن.
كما يتابع المجلس ما تم تنفيذه من تطوير وتجهيز الاستادات والملاعب؛ استعدادا لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر في يونيو 2019 .
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