مصر | المشدد 3 سنوات لعاطل شرع في سرقة أسلاك كهربائية من قطار بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لعاطل شرع في سرقة أسلاك كهربائية من قطار بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم " شريف خلف" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بالشروع فى سرقة أسلاك كهربائية من قطار بالتبين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد شعبان و ممدوح محمود شكرى، وأمانة سر محمد علاء حمزة وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم "شريف خلف"، تهمة تعطيل سير إحدى وسائل النقل البرية العامة وهى الجرار رقم " GE_2455" والخاص بالهيئة العامة لسكك حديد مصر .

كما أسندت النيابة للمتهم " شريف خلف" تهمة الشروع في سرقة المهمات " أسلاك كهربائية" المستخدمة فى توصيل التيار الكهربائي المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ، بأن قام بقطعها من مكان استخدامها، إلا أن جريمته قد خابت بضبطه متلبسا.