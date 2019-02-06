مصر | وصايا المرور الـ5 لتجنب وقوع الحوادث على الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصايا المرور الـ5 لتجنب وقوع الحوادث على الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد محافظات الجمهورية منذ ليلة أمس تساقط كثيف لمياة الأمطار وقد تؤدى تراكم المياه بالشوارع إلى حوادث مرورية ولذلك تقدم الإدارة العامة للمرور عدد من الإرشادات لقائدي المركبات عليهم اتباعها لتجنب وقوع الحوادث وهي كالآتي:

1- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2-التحكم في عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3-مضاعفة مسافة الأمان بين سياراتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4-تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه .

5-عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.