مصر | التفاصيل الكاملة لـ"مذبحة الحمادية".. و"الأمن العام" يضبط مرتكب الواقعة عقب مطاردة مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لـ"مذبحة الحمادية".. و"الأمن العام" يضبط مرتكب الواقعة عقب مطاردة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة سوهاج، مذبحة جديدة كان بطلها مزارع فتح النيران على 5 أشخاص مما أسفر عن مقتل 4 وإصابة آخر ، بسبب تعديهم على شقيقته، وعلى الفور فرض ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، طوقا أمنيا لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين والقبض على المتهم مرتكب الواقعة.

وأكد المتهم في اعترافاته بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام لشقيقته لسابقة تعدي أفراد عائلة "حمدوه" عليها، وأثناء معاتبهم تعدوا عليه أيضا، فخطط للانتقام منه وفتح النيران عليهم.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بلاغا بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصاب بناحية الحمادية دائرة المركز سوهاج.

وعلى الفور انتقل مفتشي قطاع الأمن العام ومباحث سوهاج مدعومين بقوات الأمن المركزي، إلى مكان الواقعة.

وبالفحص وتبين قيام "السيد. خ. ع"، 48 سنة، مزارع مُقيم بذات الناحية "ينتمي لعائلة الطوالب" بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدى لمقتل كل من: "السيد ا. ع" 32 سنة عامل، "أحمد. ف" عامل زراعي، ينتميان لعائلة آل حمدوه، و"أ. م" 63 سنة عامل زراعي"، من أقارب المتهم، تصادف تواجده بمكان الواقعة، ومالك محل بقالة، تصادف تواجده بمكان الواقعة؛ إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة وتم نقلهم لمستشفتي سوهاج الجامعي والمركزي.

وكما تبين إصابة "أحمد. ح. ا"، ( 35 سنة عامل "ينتمي لعائلة حمدوه") بعيار ناري بالرأس وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي؛ وذلك على إثر خلافات سابقة بين المتهم وأفراد عائلة حمدوه لسابقة قيام بعضهم بالتعدي على شقيقته منذ فترة وحال معاتبته لهم آنذاك قاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وقرر المتهم الثأر لنفسه حيث قام بإحضار بندقية آلية وقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المجني عليه الأول والثاني الذي تصادف تواجده برفقة الأول، وحال محاولته الهرب تقابل مع أحد أقاربه "المجني عليه الثالث" فأطلق أعيرة نارية تجاهه فأودى بحياته.

وكما قام بإطلاق أعيرة نارية تجاه الرابع والخامس الذين تصادف مرورهما بالمكان وهرب تجاه المنطقة الزراعية المتاخمة للقرية.

وتم محاصرة المتهم بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام بالإشتراك مع قوات الأمن المركزى وعقب مطاردة مثيرة، وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية و3 خزن و61 طلقة من ذات العيار).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، واتُخذت الإجراءات الأمنية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بتصريح بدفن الجثث والانتقال لسؤال المصاب وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.