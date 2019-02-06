انت الان تتابع متحدث الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو عن مشروعات محافظة بورسعيد.وتحت عنوان "بورسعيد تستحق"، أظهر مقطع الفيديو المشروعات التنموية التي نفذت في المدينة الباسلة، خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح الفيديو، أن بورسعيد أصبحت تمثل أهمية كبيرة في مشروعات تنموية أهمها حقل ظهر، ومشروع شرق التفريعة، ومشروع أنفاق قناة السويس العملاق، وكذلك المنطقة الصناعية، وغيرها من المشروعات.

وتضمن الفيديو، "لأول مرة تفتح بورسعيد بوابتها الصناعية الجنوبية لإنشاء قلعة صناعية كبرى تضم العديد من المصانع العملاقة، ومصانع الصناعات المتوسطة.وسلط الفيديو الضوء على بناء مشروعات وحدات سكنية متنوعة، خلال الـ4 سنوات الماضية، وخلق بديل حضاري للأسواق البورسعيدية المشهورة، وتجهيز عدد من المستشفيات، وتطوير