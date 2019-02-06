شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة بقنا.. والمحافظة ترفع الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة قنا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء لا مطار متوسطة مع ارتفاع الشبورة في الجو ورياح خفيفه فيما أعلنت المحافظة رفع الاستعدادات القصوى تحسبا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول ولمواجهة الطقس السيئ .

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا انه تم اعلان الاستمرار في رفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة وذلك طبقا لما جاء في تقرير هيئة الارصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية والتى تستمر حتى الخميس القادم مركدا على تفعيل غرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة .

ووجه محافظ قنا مسئولي ادارة الازمات بالتنسيق مع الحماية المدنية ورؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بتجهيز كافة الامكانيات المتاحة على ان تكون على استعداد تام في حالة حدوث أي طارئ، كما وجه بالتنسيق الدائم مع المحافظات المجاورة وغلق الطرق فور الابلاغ عن حدوث اخطار ناتجة عن عدم الاستقرار في الاحوال الجوية بالتعاون مع مسئولي الطرق والكباري بالمحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين موضحا انه تم التشديد على المتابعة المستمرة لنقاط الاغاثة واماكن الايواء والتأكد من جاهزيتها بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والاوقاف كما توجيه مسئولي التموين بتجهيز المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية.