شكرا لقرائتكم خبر عن 783 طالب بإعدادية المنيا يحققون نتيجة 100%.. ونسبة النجاح العامة 70.6% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 70.6%

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحا أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية104449 طالبا، حضر منهم 102817 طالبا، بنسبة نجاح 70.6% بإجمالي عدد 72651 طالبا وبلغ عدد الحاصلين على المجموع النهائي 140 درجة «783» طالب.

وأضاف بلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي للطلاب المكفوفين 100%، فيما جاءت نسبة النجاح للشهادة «الإعدادية المهنية وضعاف السمع» 90%، كما نجح 998 من إجمالي 1368 طالبا متقدما بمرحلة التعليم الأساسي «القسم المهني».