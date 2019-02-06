شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سمحت وزارة الداخلية لـ42 مواطن مصري بالتجنس بجنسيات آخري مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفي المقابل وافقت أيضا على تجنس 21 مواطن مصري ولكن مع تنازلهم عن الجنسية المصرية. وللإطلاع على نص القرارات:

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