شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: زيادة إنتاج حقل ظهر لـ3 مليارات قدم مكعب يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية حقل ظهر العملاق والمستهدف منها إضافة حوالي مليار قدم مكعب غاز يومياً إلى الإنتاج الحالي للحقل لتصل معدلات الإنتاج القصوى منه إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد 2019/2020 بحضور وكيل أول الوزارة للبترول ومستشار الوزير لشئون الغاز ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ورؤساء شركات إيني وبي بي ومبادلة الإماراتية.

وأضاف الملا أن ما تحقق من انجاز خلال العام الماضي في مشروع تنمية حقل ظهر يُعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية بل والعالمية لما شهده من تحقيق أرقام قياسية شهد بها الجميع مقارنة باكتشافات الغاز الكبرى المماثلة وذلك نتيجة الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب والدور المهم لشركات البترول المصرية المنفذة للمشروع، مشيراً إلى أن إنتاج حقل ظهر من الغاز خلال العام الماضى كان له بالغ الأثر في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز وكان نتيجة ذلك الإعلان عن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبى، موضحاً أن غاز حقل ظهر بعد ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية المنتشرة في ربوع مصر أصبح الآن في كل منزل مصرى يصل إليه الغاز .

ومن جانبه أوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل أن الشركة نجحت خلال العام المالى 2018/2019 في زيادة إنتاج حقل ظهر ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً في سبتمبر 2018 وتم عمل دراسات للاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة للوصول إلى أقصى إنتاج ممكن مما ساهم في إضافة أكثر من 100 مليون قدم مكعب ليتخطى الإنتاج الحالى للحقل ليصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً قبل الموعد المخطط بحوالى عام كامل، مشيراً إلى حرص الشركة على تحفيز الاستثمار في المشروع حيث بلغت الموازنة الفعلية بأعمال التنمية حوالى 2.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 24% على المخطط وذلك للإسراع بوضع باقى مراحل المشروع على الإنتاج ،حيث نجحت الشركة في وضع وحدة المعالجة الرابعة بالمحطة البرية على خريطة الإنتاج في يوليو الماضى وكذلك خط إنتاج بحرى بقطر 30 بوصة في أغسطس الماضى والانتهاء من حفر 10 آبار ووضعها على الإنتاج حتى الأن .

وأضاف أن الشركة وضعت خطة استثمارية خلال موازنة العام المالى 2019/2020 تبلغ 2ر1 مليار دولار للاستمرار في تكثيف الأنشطة التنموية بمنطقة ظهر ووضع خطة طموح تهدف لإنتاج حوالى مليار قدم مكعب غاز بالإضافة إلى 8ر1 مليون برميل متكثفات ليصل الإنتاج الكلى بعد اكتمال مراحل المشروع إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وفى نهاية أعمال الجمعية أعلن رئيس شركة بتروبل عن تحقيق الشركة حالياً أرقاماً قياسية في إجمالى إنتاج الشركة حيث وصل إلى 752 ألف برميل زيت مكافئ يومياً يتضمن حوالى 6ر3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز (شاملاً إنتاج حقل ظهر).