شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الإقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ،رئيس الوزراء ،لمتابعة عدد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية . وكانت الحكومة قد وافقت في إجتماعها الأخير على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة قيمة الموافقة على الشراء للكتب التي لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسيّ 2018/2019 من مبلغ 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه؛ وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسي الثاني

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