وزير الخارجية يترأس وفد مصر فى اجتماعات "تنفيذى الاتحاد الإفريقى" بأديس أبابا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس وزير الخارجية سامح شكرى غدا الخميس، وفد مصر فى اجتماعات المجلس التنفيذى لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقى فى دورته العادية الـ 34 التى تعقد بمقر الاتحاد بأديس أبابا تمهيدا للقمة الإفريقية الـ 32 التى يتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد.

وتتناول الاجتماعات- التى تستمر يومين- عددا من الملفات السياسية ذات الصلة بالسلم والأمن فى القارة الإفريقية، فى مقدمتها الوضع فى ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية.

ويبحث وزراء خارجية الدول الإفريقية تقرير الدورة العادية السابعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين، التى عقدت يومى 15 و16 يناير؛ والتقرير السنوى عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الإفريقى عن الوضع الإنسانى فى القارة؛ وتقرير المفوضية عن تقرير الفريق رفيع المستوى لتقييم البلدان المرشحة لاستضافة وكالة الفضاء الافريقية.

كما ستتم مناقشة وزراء خارجية تقارير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذى ولجانه المختصة وتتضمن: تقرير الجلسة المشتركة بين اللجان الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الإفريقية فى المنظومة الدولية، وتقرير اللجنة المعنية بتحديات التصديق على معاهدات منظمة الوحدة الإفريقية / الاتحاد الإفريقى والانضمام إليها؛ والتقرير المرحلى للمفوضية، وتقرير الفريق الوزارى المعنى بتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية بالاضافة إلى تقرير اللجنة الوزارية عن أجندة 2063.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس التنفيذى لوزراء الخارجية الأفارقة- كذلك- مناقشة المذكرة المفاهمية بشأن موضوع العام للقمة الافريقية، وهو بعنوان (اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى إفريقيا) فضلا عن مشاريع الصكوك واعتمادها؛ وكذلك مشروع قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للشئون المالية والتخطيط الاقتصادى والتكامل.

ويبحث الوزراء عددا من البنود لاعتمادها من قبل المؤتمر وتشمل مشروع معاهدة إنشاء الوكالة الافريقية للأدوية؛ ومشروع النظام الأساسى للجنة الإفريقية للسينما والوسائل السمعية البصرية؛ ومشروع النظام الأساسى لمركز الاتحاد الإفريقى الدولى لتعليم الفتيات والنساء فى إفريقيا؛ ومشروع التعديل على المادة ٣٥ من ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية؛ بالاضافة إلى مشروع سياسة الاتحاد الإفريقى للعدالة الانتقالية.

كما سيجرى- خلال اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة- انتخاب عضو واحد فى لجنة الاتحاد الافريقى للقانون الدولي؛ وعضو واحد فى اللجنة الافريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته؛ وسبعة أعضاء فى مجلس الاتحاد الافريقى الاستشارى لمكافحة الفساد؛ وخمسة أعضاء فى مجلس السلم والأمن.

ويناقش الوزراء خلال اجتماعات المجلس التنفيذى ترشيح ثلاثة أعضاء كقضاة معينين فى المحكمة الإدارية للاتحاد الافريقى.

كما سيبحثون- فى ختام اجتماعاتهم- مشروع جدول أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي؛ وموعد ومكان انعقاد الدورة العادية السادسة والثلاثين للمجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى بالاضافة إلى اعتماد مقررات الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس التنفيذى.