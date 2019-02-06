شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تحذر من التعرض للنصب فى شركات تبيع أراضى بمدينة سفنكس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعى عن بيع أراض داخل مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضى.



وأكد المهندس طارق السباعى أن الهيئة باعتبارها جهة الولاية تحذر المواطنين من الوقوع فى شرك هذه الإعلانات، وتعرضهم للنصب فى حالة التعامل على تلك الأراضى من خلال هؤلاء الأفراد أو الشركات المعلنة.



كما تهيب الهيئة بالمواطنين عدم التعامل على أراضى مدينة سفنكس الجديدة إلا من خلال جهاز تنمية المدينه المختص.

وشدد السباعى على أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأفراد والشركات المعلنة، باعتبارها جهة الولاية على اراضى المدينة طبقا للقرار الجمهورى رقم 113 لسنه 2018 والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 61 لسنه 2019

