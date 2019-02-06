شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تدعم قنا وأسيوط بمعدات بـ1.23 مليون يورو لرفع كفاءة منظومة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، 12 معدة لمحافظتي أسيوط وقنا بقيمة 1.23 مليون يورو لرفع كفاءة منظومة النظافة بهما، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة واتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة حفاظا على البيئة والصحة العامة.

كما تسلمت محافظة أسيوط 5 معدات، و7 معدات لمحافظة قنا، ليصل عدد المعدات التي تم تسليمها للمحافظات التي يعمل بها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ( كفر الشيخ ، الغربية، قنا، أسيوط) إلى 185 معدة، وذلك من اجمالي المعدات المتعاقد عليها وعددها 190 معدة، حيث من المقرر الانتهاء من تسليم باقي المعدات خلال الربع الأول من عام 2019.

جدير بالذكر، أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي EU وهيئة المعونة السويسرية SECO ، ويهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظات ( كفر الشيخ - الغربية - قنا - أسيوط).