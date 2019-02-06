شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال إنشاء كوبريين مشاة بطريق إسكندرية الصحراوى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشرف اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة عصام شادى مدير المرور على كوبريين مشاه اﻷول سيكون بالكيلو 23 بطريق إسكندرية الصحراوى" المدينة الجامعية -مرغم" فى الاتجاهين لمدة 8 ساعات وسيتم رفع الأجسام المعدنية. وسيتم تركيب باكيات معدنية ﻹنشاء الكوبرى الثانى بالكيلو 17 بالطريق الصحراوى "نجع العربى - مرغم" فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى اﻹسكندرية وسيتم الانتقال اﻵخر إلى الاتجاه الثانى لمدة 8 ساعات وستكون تلك اﻷعمال يوم الجمعة المقبل بدء من 6 صباحا.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال إنشاء كوبريين مشاة بطريق إسكندرية الصحراوى الجمعة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.