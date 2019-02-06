شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لترقيات الدورة 13 لأعضاء اللجان والمحكمين بالجامعات 16فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم وتحديث البيانات للجان العلمية للترقيات للدورة الثالثة عشرة (سبتمبر 2019) لأعضاء اللجان والمحكمين، وذلك بدءًا من يوم السبت 16 فبراير الجاري، ولمدة شهر.

ويتقدم أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة العاملين والمتفرغين عن طريق المجلس الأعلى للجامعات على الرابط التالي بدءًا من التاريخ المحدد للتقديم:

http://www.scicom.scu.eun.eg

ولن يتم الالتفات إلى أي بيانات لم يتم تحديثها للتقدم للدورة الجديدة.

ويمكن الحصول على الدعم الفني من خلال التواصل على البريد الإلكتروني بدءًا من التاريخ المحدد للتقديم: [email protected]