شكرا لقرائتكم خبر عن على المصيلحى: احتياطات القمح تكفى لـ3.6 شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التموين اليوم الأربعاء إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 3.6 شهر. وأضاف الوزير على المصيلحى أن احتياطيات السكر الاستراتيجية تكفى 4.4 شهر.

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