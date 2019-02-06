الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 13 في حادث مروري بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفاة مواطنين وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، بطريق البحر الأحمر - السخنه، محافظة السويس.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالتي الوفاة وكافة المصابين إلى مستشفى السويس للتأمين الصحي.
وأضاف في بيان، اليوم، أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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