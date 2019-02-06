مصر | حبس سائق لسرقته "لاب توب" من داخل سيارة بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر ثانى الكلية، بحبس سائق لسرقته "لاب توب" من داخل سيارة سيدة بمدينة نصر ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أنه قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة باكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها، حال توقفها بدائرة القسم وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب" من داخلها بإجراء التحريات والبحث تم تحديد مرتكب الواقعة المدعو إسماعيل. م. ح 38 سنة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، سبق اتهامه فى قضية "خطف" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس "سرقة"، حيث تم ضبطه وبحوزته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب بالاشتراك مع آخر "جار تحديده وضبطه"، تم بإرشاده ضبط الجهاز المستولى عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

سقوط ميدو وبحوزته 7 كيلو استروكس بإمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 26 كيس من مخدر الاستروكس، و7 كيلو جرام من مادة الكيتامين ومبالغ مالية بنطاق قسم شرطة إمبابة.

وردت معلومات إلي المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد قيام "محمد ا، شهرته ميدو" 37 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة البصراوي دائرة القسم، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهم جنح إمبابة (مخدرات) بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنة وكرا لتصنيع وتعبئة الاستروكس المخدر، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 26 كيس يحوي نبات الاستروكس المخدر، و4 كيس يحوي مادة الكيتامين وزنت حوالي 7 كيلوا جرام، و1 هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 4500 جنيه.

بمواجهته اعترف بقصد تصنيع الاستروكس والاتجار بها والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.