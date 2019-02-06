مصر | إخلاء سبيل 4 أشخاص فى وفاة عامل بعد حفلة "لانشون وبيرة" بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، رئيس النيابة، إخلاء سبيل 4 عمال في وفاة عامل، بالتسمم، عقب تناولهم وجبة «لانشون» فاسدة ومشروب بيرة، وتعاطي مخدر «الاستروكس» بكفالة مالية ألف جنيه.

واستمع المستشار إسلام الأحمداوي مدير النيابة، لأقوال العمال عقب استقرار حالتهم الصحية، والذين كشفوا أنهم عقب عودتهم من العمل قاموا بشراء وجبة عشاء وهي عبارة عن «لانشون وبيرة» وعقب تناولهم العشاء قاموا بتعاطي أقراص مخدرة من مخدر «الاستروكس» وأثناء ذلك أصيبوا بحالة إعياء شديدة وتم نقلهم للمستشفى وتوفي أحدهم عقب وصولهم المستشفي.

وتبين من التحريات الأولية ان العمال قاموا بتنظيم حفلة "مخدرات" بتعاطي مخدر «الاستروكس» عقب تناولهم العشاء، فتناول المجني عليه جرعة كبيرة من مخدر "الاستروكس"، وشعر بحالة من الإعياء الشديد، وبدأ يصرخ بصوت مرتفع.

كان قد ورود إخطار لقسم شرطة عين شمس من المستشفى باستقبال 5 عمال مصابين بالتسمم عقب تناولهم وجبة «لانشون وبيرة» فاسدة، تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة بمديرية أمن الجيزة

حصلت بوابة الخليج 365، على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الجديدة، التي صدق عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واعتمدها اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، وشملت الحركة تعيين الرائد سامح بدوي رئيسًا لمباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، والرائد أحمد صبري رئيسًا لمباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثاني، ونقل الرائد فريد مصطفى من فرقة الهرم إلى رئيس نقطة الرماية.

وتم نقل الملازم أول محمد حسني عبيد من فرقه وسط أكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول، والرائد أحمد بدوي من معاون مباحث قسم الشيخ زايد ثاني إلى معاون قسم الشيخ زايد أول، الملازم أول طارق الحمزاوي من ضابط فرقة وسط اكتوبر إلى معاون مباحث قسم الشيخ زايد أول، ونقل الملازم أول إسلام ممدوح خليل من فرقة شمال اكتوبر إلى معاون مباحث كرداسة.

كما تم نقل الملازم أول محمد فريد مصطفى من معاون وسط اكتوبر إلى معاون قسم الشيخ زايد أول، الرائد عبدالباقي أمين محمد من ضابط بفرقة الهرم إلى معاون مباحث الهرم، الملازم أول كريم عبدالسميع ضابط فرقة وسط أكتوبر إلى معاون قسم تاني أكتوبر، الملازم أول إبراهيم محمد فاروق ضابط فرقه شمال أكتوبر إلى معاون أوسيم، الملازم أول أحمد جهاد محمد من ضابط فرقة جنوب الجيزة إلى معاون مباحث الصف.