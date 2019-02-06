مصر | إحالة متهمين بسرقة خزينة بشقة سكنية في النزهة لمحكمة الجنح

أمر معتز زكريا وكيل أول نيابة النزهة، بإحالة متهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة خزينة من داخل شقة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين هما "محمد.ى” 43 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 12056 لسنة 2015 عين شمس، مخدرات، و"داود.ج"، وبحوزتهما، خزينة حديدية بداخلها 58.280 ألف جنيه، وهاتف محمول، ومجموعة من الأوراق، والمفاتيح المصطنعة، وأجنة حديدية، جاكوش".

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة ـ دائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، ومحاولة فتح الخزينة الحديدية المضبوطة بحوزتهما باستخدام الأدوات المضبوطة.

أمكن التوصل إلى المجنى عليها وتبين أنها "صافيناز ف"، باستدعائها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

ضبط 12 قضية مخدرات و18 قطعة سلاح في العمرانية

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالقيام بحملة تفتيشية مكبرة بالميادين والشوارع والطرق والمحاور الرئيسية والسريعة بدائرة قسم شرطة العمرانية، لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم، والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وتجار المخدرات والأسلحة.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب، واللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، وشارك فيها العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم مصطفي مخلوف رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والذخائر عن ضبط 4 قضايا إحراز سلاح ناري بها 4 قطع "4 فرد خرطوش محلي الصنع مختلف الأعيرة، 3 طلقات خرطوش مختلفة الأعيرة"، وفي مجال ضبط قضايا إحراز المواد المخدرة تم ضبط 12 قضية اتجار بلغت أوزانها " 860 جرام من جوهر الحشيش المخدر".

وفي مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 14 قضية إحراز سلاح أبيض بهم 14 قطعة سلاح ابيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 295 حكم قضائي "30 حكم جناية منهم 3 مؤبد، 41 حكم مستأنف، 141 حكم جزئي، 69 حكم غرامة، 14 حكم مخالفة، كما تم تحصيل 4780 مبالغ مالية"، وفي مجال ضبط النوعيات الأخرى تم ضبط 3 مراقب هارب، 3 محضر ضبط وإحضار جنائي،"14 فحص مسجل شقي خطر، 9 مخالفة دراجة بخارية، 3 فحص شقق مفروشة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة، وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.