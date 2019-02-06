أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجموعة "بيجو" العالمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مع جان كريستوف كيمار، نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة شركات بيجو العالمية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلع الحكومة المصرية، لقيام شركة بيجو بالاستثمار المباشر فى مصر، لاسيّما فى ضوء ما تحظى به سيارات بيجو من شعبية فى السوق المصرى، لافتا إلى أن الحكومة لديها خطة طموح يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، في ضوء سياسة الدولة نحو التوسع في مجال صناعة السيارات، في ظل الخبرة العريضة للشركة الفرنسية في هذا المجال.

واشاد نائب رئيس الشركة، بالسوق المصري الذى يعتبر أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعزز من ذلك موقع مصر الاستراتيجي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، الأمر الذي يدعم نفاذ منتجات الشركات العاملة في مصر إلى مختلف تلك الأسواق، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى انتاج مليون سيارة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا بحلول عام 2025.

وأوضح أن مصر تعد الأعلى فى المبيعات بالنسبة لمجموعة شركات بيجو العالمية فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مشيرا إلى أن الشركة ترغب فى الاستثمار وتصنيع مكونات السيارات فى مصر للاستفادة من موقع مصر الجغرافى الذى يربط افريقيا واسيا ويقلل من تكاليف التصدير للشركة إلى الشرق الأوسط وافريقيا.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى فرص الاستثمار فى مصر خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع الاستفادة من الضمانات والحوافز الضريبية التى يتضمنها قانون الاستثمار والتى تصل إلى 50%.