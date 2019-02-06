حاكم الشارقة يوافق على تمويل إنشاء «مستشفى الصحفيين»

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?وافق الشيخ الدكتور سلطان القاسمي علي تمويل انشاء مستشفى نقابة الصحفيين عقب اجتماعه المغلق مع أعضاء مجلس النقابة وقال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، انه عرض على القاسمي خلال وجوده في الاجتماع المغلق، دعم وتمويل مستشفى نقابة الصحفيين، مضيفا ان القاسمي وافق على تمويل انشاء المستشفي ب 6 اكتوبر بعد التعرف على تفاصيلها. وأوضح سلامة، انه لاتعارض بين البروتوكول الموقع مع وزارة الانتاج الحربي، وتمويل الشيخ القاسمي للمستشفي، قائلا "موافقة الشيخ سلطان القاسمي اراحتنا كثيرا ولن ترهقنا اي اعباء اضافية".
كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة،عقد اجتماعا بحضور الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الاماراتية، وذلك على هامش زياراته لمقر نقابة الصحفيين ضمن جولاته بمصر.وشارك فى الاجتماع ، حاتم زكريا سكرتير عام النقابة و خالد ميرى و ابراهيم ابو كيلة وكيلي النقابة ، و أيمن عبد المجيد
كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة،عقد اجتماعا بحضور الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الاماراتية، وذلك على هامش زياراته لمقر نقابة الصحفيين ضمن جولاته بمصر.
وشارك فى الاجتماع ، حاتم زكريا سكرتير عام النقابة و خالد ميرى و ابراهيم ابو كيلة وكيلي النقابة ، و أيمن عبد المجيد و جمال عبد الرحيم و محمود كامل و محمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس النقابة .
وأهدى مجلس نقابة الصحفيين ،للشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الاماراتية، درع النقابة.
وقال "سلامة": "ما يميز حاكم الشارقة حبه للثقافة والحضارة، وعشقه لمصر وتاريخها، قائلا "حاكم الشارقة عاشق لمصر وحضارتها. (للتفاصيل).
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