انت الان تتابع حاكم الشارقة يوافق على تمويل إنشاء «مستشفى الصحفيين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

?وافق الشيخ الدكتور سلطان القاسمي علي تمويل انشاء مستشفى نقابة الصحفيين عقب اجتماعه المغلق مع أعضاء مجلس النقابة وقال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، انه عرض على القاسمي خلال وجوده في الاجتماع المغلق، دعم وتمويل مستشفى نقابة الصحفيين، مضيفا ان القاسمي وافق على تمويل انشاء المستشفي ب 6 اكتوبر بعد التعرف على تفاصيلها. وأوضح سلامة، انه لاتعارض بين البروتوكول الموقع مع وزارة الانتاج الحربي، وتمويل الشيخ القاسمي للمستشفي، قائلا "موافقة الشيخ سلطان القاسمي اراحتنا كثيرا ولن ترهقنا اي اعباء اضافية".

كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة،عقد اجتماعا بحضور الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الاماراتية، وذلك على هامش زياراته لمقر نقابة الصحفيين ضمن جولاته بمصر.وشارك فى الاجتماع ، حاتم زكريا سكرتير عام النقابة و خالد ميرى و ابراهيم ابو كيلة وكيلي النقابة ، و أيمن عبد المجيد