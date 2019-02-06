شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات تجديد الرخصة من خلال موقع "مرور مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق إدارة النظم و المعلومات بوزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة موقع مرور مصر، داخل بوابة وزارة الداخلية، لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين فى إطار تطوير القطاعات الخدمية للشكل الإلكترونى.

-الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المرور

-اختيار رخصة تجديد المركبة و يختار السائق رخصة المركبة المطلوب تجديدها

- تقديم صور للرخصة السابقة و الرقم القومى سارية و شهادة المخالفات

-لتجديد المركبة أو الدراجة يجب أن تقل عن 2030 سي سي​

-دفع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة

- يتم توصيل الرخصة لعنوان ما أو يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر

-إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود