ثروت الخرباوى رئيس مجلس حكماء حزب المحافظين: لامانع من التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ثروت الخرباوى، رئيس مجلس حكماء حزب المحافظين، تأييده للتعديلات الدستورية والتى يناقشها مجلس النواب خلال الأيام الحالية. وقال رئيس مجلس حكماء حزب المحافظين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه كرجل قانون لا يجد أى مانع من تعديل الدستور خلال الفترة الحالية بشكل مبدئى. ويعد الدكتور ثروت الخرباوى من أهم المفكرين فى ملف الإسلام السياسى، وسبق أن تصدى لجماعة الإخوان الإرهابية وكشف مخططاتهم فى أوقات مبكرة عبر لقاءات تليفزيونية ومقالات صحفية ومؤلفات نالت كثيرًا من الانتشار.

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