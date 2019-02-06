شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الطيران" تسير 107 رحلات من مطار القاهرة تقل 16 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال الـ24 ساعة الماضية، 107 رحلات داخلية ودولية، أقلعت من مطار القاهرة الدولى، لتقل نحو 16 ألفًا و50 راكبًا من جميع الجنسيات.

وأضاف مصدر، أن الشركة الوطنية مصر للطيران، سيرت منذ بداية اليوم، 107 رحلات إلى المطارات الداخلية والعواصم العربية والأوروبية، فى حالة انتظام حسب جدول التشغيل، ودون إلغاء أى رحلة مقررة.