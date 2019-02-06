5 مشاهد لا تفوتك من ختام زيارة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر للإمارات.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر كال من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الإمارات اليوم عقب زيارة استغرقت ثلاثة أيام، شهدت العديد من الفعاليات الهامة، ويرصد ”الخليج 365” بالصور 5 مشاهد لا تفوفك من الزيارة . المشهد الأول كان قيام ‫ البابا فرنسيس و شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالتوقيع على كرة الأولمبياد الخاص التذكارية، وذلك بمناسبة استضافة أبوظبي للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية فى الفترة من 8 إلى 22 مارس المقبل، ورافقهما الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى. البابا يوقع على الكرة



شيخ الأزهر يوقع على الكرة المشهد الثانى كان شديد الإنسانية، حيث تمكنت فتاة من اختراق الحشود المتواجدة فى مدينة زايد الرياضية لتحية البابا فرنسيس أثناء اتجاهه إلى ستاد مدينة أبو ظبى لإلقاء قداسه الأول أثناء تواجده للمرة الأولى فى دولة الإمارات العربية، والتقطت عدسات المصورين التصرف العفوى الذى أقدمته عليه الطفلة لتحية البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وبادلها البابا نفس الشعور ولمس رأسها لمباركتها بعدما أوصلها إليه أحد الحراس المتواجدون بجانبه.



فتاة تصل للبابا فرنسيس

المشهد الثالث كان توقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية"، إضافة إلى توقيع حجر أساس مسجد الإمام أحمد الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، المقرر إقامتهما فى مدينة أبوظبى، والوثيقة هى نتاج عمل مشترك وحوار متواصل استمر لأكثر من عام ونصف بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، وتحمل رؤيتهما لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين اتباع الأديان، وللمكانة والدور الذي ينبغى للأديان أن تقوم به فى عالمنا المعاصر.



توقيع الوثيقة



جانب من التوقيع

المشهد الرابع كان مشاركة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان فى الاجتماع الذى عقده مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى إحدى قاعات جامع الشيخ زايد الكبير، فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى.



أثناء مشاركة البابا

المشهد الخامس كان مشاركة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى فى وداع بابا الفاتيكان، وكذلك فى وداع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالمطار الرئاسى بأبو ظبي، بعد زيارة استمرت 3 أيام اتسمحت بالود والتسامح .

بن زايد يودع البابا فرنسيس



بن زايد يودع شيخ الأزهر

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