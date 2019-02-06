"الزراعة" تصدر حزمة توصيات لحدائق العنب والاصناف المطعومة لزيادة الانتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدرت الادارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة،حزمة من التوصيات والإرشادات الفنية لحدائق العنب خلال الشهر الجارى والطرق السليمة فى الرى والتسميد ومكافحة الافات لزيادة الانتاج .
وقال تقرير المحاصيل البستانية ،إن من اهم العمليات الجيدة فى متابعة محصول العنب ،التخلص من السرطانات فى الأصناف المطعومة و تربية الشتلات الحديثة على2 الى3عين و رش أوكس كلور النحاس بعد التقليم بمعدل 4جم/لتر ماء + 1/2سم3 مادة ناشرة و ري الشتلات بمبيد فطري ، المحافظة على انتظام الري و التخلص من الحشائش و إخراج النواشف و ناتج التقليم خارج المزرعة.
وعن طرق التسميد والرى أضاف تقرير المححاصيل البستانية، طرق التسميد فى الري بالتنقيط الرية الأولى: 2كجم سلفات النشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم للفدان ،الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبريتك للفدان ، الرية الثالثة: 3 كجم بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان ، الرية الرابعة: 2 كجم نترات كالسيوم للفدان، موضحا أن برنامج الري يتم تقسيم الري 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة للرية على أن يكون الري بدون تسميد 30 دقيقة يليها 20 دقيقة ري بتسميد و بعدها 10 دقائق ري غسيل للشبكة من التسميد.
وشدد تقرير المحاصيل البستانية ، عن تطبيق برامج المكافحة ، خاصة مكافحة المن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقي بالمبيد الحشري المناسب ، مكافحة حفارات ساق العنب و خنافس القلف بإستخدام السيديال 3سم3 لكل لتر + 1/2سم3 مادة ناشرة / لتر ماء .
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