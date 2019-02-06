بالصور.. أول مدرسة توزع "التابلت" على طلاب "أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

بدأت إحدى مدارس محافظة البحر الأحمر، توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، الثلاثاء.

واشترطت مدرسة الميناء الرسمية للغات على كل طالب إحضار ولي أمره؛ لاستلام الجهاز الخاص به والتوقيع على إقرار الاستلام ووثيقة التأمين على الجهاز، بموجب شهادة ميلاد الطالب والرقم القومي لولي الأمر.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة تبدأ توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، اعتبار من الأسبوع المقبل، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة لتوزيع الأجهزة على الطلاب بجميع المحافظات، تبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 11 فبراير، والبدء بـ14 محافظة.

ووصلت أجهزة "التابلت" لعدد من المديريات التعليمية بالمحافظات منذ أيام، وبدورها وردتها للمدارس.

جدير بالذكر أن جهاز "التابلت" يوزع على طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة مجانا.

وتطبق وزارة التربية والتعليم، نظاما جديدا بالمرحلة الثانوية يبدأ بالصف الأول الثانوي، ويعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله ب12 امتحانا على مدار المرحلة، وقياس مستويات الفهم لدى الطلاب بدلا من الحفظ، مع إدخال التكنولوجيا للعملية التعليمية.