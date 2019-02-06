محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
عقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعه التنظيمي الدوري مع أمناء القطاعات وأمناء الحزب بالمحافظات، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، وأمناء الأمانات المركزية بالحزب، وعدد من نواب الحزب بمجلس النواب.
وأوضح الحزب - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الاجتماع ناقش خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، وتكليف أمناء القطاعات الجغرافية وأمناء المحافظات بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية، فضلا عن مناقشة اقتراحات أمناء المحافظات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر "مستقبل وطن" يعقد اجتماعًا مع أمناء الحزب بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.