شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختلاف وتقبل الآخر» فى عرض «فخفخينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم العرض المسرحى «فخفخينا»، للمخرجة سارة البطراوى، فعاليات اليوم الأخير لدورة اليوبيل الذهبى من معرض القاهرة الدولى للكتاب، متناولاً فكرة تقبل الآخر واحترام الثقافات المختلفة.

وقالت «البطراوى»، مخرج العرض، الذى قدمته فرقه «باطرو بابيتس» للعرائس، إن الفرقة تضم محركى العرائس والمؤدين، وهم بمثابة ممثلى الشخصيات، مضيفة أن مسرح العرائس من أكثر العروض التى يقبل عليها الأطفال، والتى تساعدهم فى تعلم العديد من القيم، من خلال الحكاية التى يتم عرضها فى مدة لا تتراوح بين العشر والخمسة عشر دقيقة.

عرض «فخفخينا» عن قصة أمير عزت، سيناريو وحوار وإخراج سارة البطراوى، ويستهدف الأطفال والبالغين، ويهدف العرض إلى غرس قيم تقبل الآخر والاختلاف، وذلك من خلال عرض قصة مجموعة من الحيوانات المختلفة التى تعيش ببساطة، وتضطرها الظروف إلى ترك موطنها الأصلى للعيش فى غابة أخرى، لتتعرف على مجموعة أخرى مختلفة. ويرصد العرض كيف اندمج الجميع فى غابة واحدة، وذلك بعد عدة مشاحنات بين الفريقين، إلى أن يكتشفوا أهمية تقبل الآخر والاندماج للعيش فى سلام.

وأسست سارة البطراوى، التى تعمل مصممة ومحركة لعرائس الماريونيت منذ عشر سنوات، مشروع «باطرو بابيتس» للعرائس، والذى تخصص فى تصميم العرائس فى البداية، قبل أن تبدأ صاحبة الفكرة التجهيز لعرضها المسرحى «فخفخينا».