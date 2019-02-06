شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز إلى مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل، مساء الثلاثاء، الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى الجديد لفريق بيراميدز إلى مطار القاهرة، لبء تسلم مهام منصبه الجديد. ونشر المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، على صفحته بموقع فيس بوك فيديو للحظة وصول دياز إلى مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.

وكان آل الشيخ قد أعلن اليوم على صفحته أن تكلفة مدرب مثل رامون دياز ومساعدية لسنة ونصف في حال مد التعاقد لسنة القادمة تتجاوز السبعة ملايين دولار من غير البونص، مؤكدا ان القيمة السوقية للاعبي بيراميدز حالياً تصل إلى 60 مليون و٣٠٠ الف دولار شاملة اللاعبين المعارين للفرق الأخرى.