شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الهضيبي: «التعديلات الدستورية ستتضمن إعادة منصب وزير الإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد ياسر الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، ضرورة حذف المادتين 211، 212 الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام من الدستور.

وتابع «الهضيبي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «أتوقع أن تشمل التعديلات الدستورية إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام وإعادة منصب وزير الإعلام»، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للإعلام كلفت الدولة مليار و200 ألف جنيه دون تقديم شئ إيجابي.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس «90 يوما مدة مناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان، قبل عرضه في الاستفتاء الشعبي».