شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة «كمساري» في حالة تحلل داخل شقته بكفر شكر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر أهالي قرية المنشاة دائرة مركز كفر شكر في القليوبية، الثلاثاء، على جثة لشخص في العقد الخامس من عمره داخل شقته في حالة تحلل، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة فأمرت بدفن الجثة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر يفيد بعثور الأهالي على جثة «م. ع» كمساري بهيئة النقل العام في حالة تحلل داخل شقته في الطابق الثالث بمنزل بقرية المنشأة. وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة لرجل يبلغ من العمر 52 سنة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.