شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس: وجدت «نية حسنة» لدى زعماء الإمارات للسعي إلى السلام في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا فرنسيس يوم الثلاثاء أنه وجد «نية حسنة» للبدء في عملية سلام لإنهاء الصراع في اليمن خلال اجتماعات خاصة مع زعماء الإمارات التي تلعب دورا رئيسيا في التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن.

وأدلى البابا، الذي سبق له التنديد بالحرب في اليمن مرات عدة، بهذه التعليقات ردا على سؤال على متن طائرته خلال عودته من أبوظبي عاصمة الإمارات.

وعندما سئل البابا عما إذا كان ناقش الوضع في اليمن خلال اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزعماء آخرين فقال «تحدثت بشأنه لكن مع أشخاص قليلين فحسب». وأضاف دون الخوض في التفاصيل «سأقول أنني وجدت نية حسنة للبدء في عمليات سلام».