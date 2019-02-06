شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة باكستان تحتفل بيوم التضامن مع كشمير: 70 عاما من العنف الهندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير باكستان فى القاهرة، مشتاق على شاه، إن إقليم كشمير تعرض علي مدى 70 عاما لأعمال عنف على يد الهند، وشبه ذلك بما يحدث للفلسطينيين على يد الإسرائيليين، خاصة أن عمر القضيتين واحد، ولم يتحرك المجتمع الدولي بل وقف ساكنا في الوقت الذي تتحدث فيه بعض الدول عن حقوق الانسان

وأضاف «شاه»، خلال ندوة عقدتها السفارة، بمشاركة أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية الباكستانية من أجل التأكيد بأن قضية كشمير لاتخص فقط باكستان بل العالم الاسلامي

وأشار «شاه» إلى أن إجمالى الضحايا التى تسببت فيها الهند، منذ يناير 1989 حتى 31 مايو من العام الماضب ، أكثر من 100 ألف قتيل و8 آلاف قتلى فى المعتقلات وأكثر من 141 ألفًا من المدنيين المعتقلين، ومن 8 لـ10 آلاف مختف قسريًا، وكذا أكثر من 22 ألف أرملة و107 آلاف من الأطفال اليتامى، فضلًا عن 11 ألفًا من النساء المغتصبات و15 ألفًا ضحايا الرصاص المطاطي، وفي نهاية الحفل قام عدد من أطفال الجالية الباكستانية بعرض مسرحي يجسد أعمال العنف والقتل من قبل. الهند